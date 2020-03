iosuonodacasa: il calendario aggiornato con i nuovi concerti fino al 2 aprile

Si rinnova l'appuntamento con #iosuonodacasa, l'iniziativa supportata dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti e rivolta alla raccolta fondi per sconfiggere il Covid-19. Tanti cantanti hanno preso parte al progetto e continuano a farlo ogni giorno. Da Alex Britti e le sue lezioni di chitarra online, ai Modà, Marco Masini, Piero Pelù e Paolo Vallesi: l'appuntamento è sui social per passare un po' di tempo in compagnia e contribuire a una buona causa, quella di aiutare l'ospedale Niguarda di Milano in questa emergenza sanitaria.

È possibile fare le donazioni mandando un sms al 45527. Fino ad oggi sono stati raccolti ben 25.000 euro.

Ecco il calendario aggiornato con tutte le esibizioni live da oggi, 25 marzo, al 2 aprile prossimo:

25 marzo:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16: Ron

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 16: Alex Britti (lezioni di chitarra)

ore 18: Matteo Polonara

ore 18: Luca Fiore

ore 18.30: Random

ore 20: Modà

ore 21: Marco Masini

ore 21: Piero Pelù

ore 21.30: Francesco Raniero

ore 22: Remo Anzovino

26 marzo:

ore 15: Erica Taci

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18: Twee

ore 18.30: Diana Tejera

ore 19: Il Geometra Mangoni

ore 20: Modà

ore 20: Raphael Gualazzi

27 marzo:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17: Alex Britti (lezioni di chitarra)

ore 18: Cibo

ore 18: MarCobalto

ore 21: Marco Masini

28 marzo

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Camille Cabaltera

ore 18: Samuela Schilirò

ore 18.30: Riccardo Inge

ore 22: Remo Anzovino

29 marzo:

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Milena Setola

ore 20: Modà

ore 21: Piero Pelù

30 marzo

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18: Alfonso Di Berardino

ore 19: Panta Band

31 marzo

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 17.30: Camille Cabaltera

1 aprile

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

2 aprile

ore 16: Paolo Vallesi

ore 16.30: Osvaldo Di Dio

ore 18.30: Diana Tejera

ore 20.30: Camilla Fascina

