Taylor Swift dona 3000 dollari a delle fan in difficoltà a causa del Coronavirus

In questi giorni, si è riaperta la faida tra Kanye West e Kim Kardashan contro Taylor Swift. Il motivo è sempre lo stesso: la canzone Famous del rapper, dove chiama Taylor "b**ch". Dopo più di quattro anni, è stata pubblicata la vera telefonata tra i due, dimostrando che, in effetti, Taylor non sapeva che quell'appellativo sarebbe stato usato contro di lei.

Ma la cantante ha deciso di non dare attenzione a questo evento. Dopo aver pubblicato un post dove dice che già all'inizio della polemica aveva chiesto di essere lasciata fuori da tutto ciò, Taylor è tornata a pensare ai suoi fan.

E lo ha fatto mettendosi in contatto con alcune fan che si trovano in difficoltà a causa del Coronavirus, per poi donare loro 3000 dollari. Sono state le stesse ragazze protagoniste della donazione a raccontarlo.

La prima a raccontare di aver ricevuto dei soldi da Taylor è stata Holly, una ragazza che aveva lanciato un appello su Tumblr: "Non mi piace chiedere soldi, mi fa sentire in imbarazzo, colpevole e non a mio agio. Da quando è arrivato il Coronavirus, ho controllato per la prima volta il mio conto e purtroppo non ho abbastanza soldi per pagare il mio affitto di aprile. Sono una freelance, un graphic designer. Io lavoro grazie alla musica e agli eventi, due settori duramente colpiti da questa epidemia."

Poco dopo, Taylor ha risposto al post: "Holly, sei sempre stata al mio fianco come fan. Voglio essere qui per te in questo momento. Spero che questo possa essere d'aiuto. Con amore, Taylor Swift." e la ragazza, poco dopo, ha postato uno screen del suo conto PayPal, dove appare una donazione di 3000 dollari a nome della cantante.

Ma dopo Holly, anche un'altra ragazza ha raccontato di aver vissuto la stessa cosa. Su Twitter, la ragazza ha ammesso di essere stata contattata da Taylor, che le ha donato 3000 dollari, sperando che la aiutassero ad essere più tranquilla durante questa situazione.

.@TaylorSwift13 is sending multiple fans money to help them through their financial struggles amid the Coronavirus crisis. ❤️ pic.twitter.com/xxQTmfVnMz — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2020

