Benji e Bella Thorne festeggiano un anno insieme: i romantici messaggi della coppia

Ormai è passato ben un anno da quando Bella Thorne e Benjamin Mascolo di Benji e Fede stanno insieme.

Purtroppo, a causa dell'emergenza Coronavirus, i due non potranno festeggiare insieme il loro primo anniversario. Ma la coppia non ha rinunciato a farsi gli auguri sui loro profilo social. "Lei sembra il sole ed è la mia luca in questi giorni più bui. Sapere che è al sicuro e in salute a casa mi dà speranza e forza per combattere in questa quarantena. Non vedo l'ora di vederti e stringerti forte. Ti amo" questa la dedica di Benji, che ha postato una bellissima foto della fidanzata, che ha risposto con un semplice ma significato "Ti amo".

Poco dopo è stato il turno di Bella, che ha postato una serie di foto insieme a Benji, dove ha scritto: "Non ho ancora idea di quando potremo vederci di nuovo, stiamo festeggiando il nostro primo anno insieme su Facetime. Vorrei tornare a questi momento con la mia rockstar italiana."

E anche la risposta di Benji è dolcissima: "Ti amo tanto. Non vedo l'ora di festeggiare il nostro primo anno insieme e tanti altri ancora! Su Facetime sì, ma comunque meglio che con chiunque altro. Preparati per quando sarò a casa, recupererò tutto questo tempo che abbiamo passato lontani. Grazie per avermi sopportato. Ti amo, ora torniamo su Facetime. Ciao."

Non sono tenerissimi?

