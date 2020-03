Una foto del figlio di Fedez e Chiara Ferragni è stata usata per una fake news su un bambino morto di Coronavirus

Dopo l'arrabbiatura contro Social Boom, canale Youtube che pubblicava video violenti, Fedez ha avuto a che fare con una vicenda ancora più assurda: delle foto di suo figlio, Leone, sono state usate per una fake news su un bambino morto di Coronavirus.

Ad informare i followers è stato lo stesso Fedez, che ha condiviso nelle sue Instagram Stories lo screen di un post pubblicato su un gruppo Facebook contro il Coronavirus. L'uomo ha scritto: "Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio Leone, due anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. Restate a casa", solo che le foto allegate del presunto figlio sono, invece, di Leone Lucia Ferragni, figlio di Fedez e Chiara Ferragni.

La reazione del rapper, giustamente, non è stata delicata. Infatti sotto lo screen, Fedez, ha scritto: "Sono senza parole. Ma quanto fai schifo?" per poi rivolgersi all'uomo che ha postato la foto: "Lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti: complimenti, hai vinto! Cog***** del giorno!"

