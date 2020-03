Mahmood, il nuovo singolo Eternantena esce il 28 marzo: "Ho deciso di farvi un regalo"

E' un "piccolo" regalo quello che Mahmood, domani, 28 marzo 2020, farà ai suoi fan. Per la precisione è una canzone, un singolo, che probabilmente sarà nel suo prossimo album, e si intitola Eternantena.

L'annuncio è stato dato dallo stesso cantante, su Instagram, dove ha pubblicato una sua foto e un messaggio per i suoi fan: "A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento, e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo."

Infine, le indicazioni sull'uscita del brano: "Domani, h14, Eternantena, su YouTube."

Visualizza questo post su Instagram DOMANI h.14,00 ETERNANTENA su YouTube Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 27 Mar 2020 alle ore 6:00 PDT

Vi ricordiamo che Mahmood, a partire da quest'autunno, sarà in tour: prima in Italia e, poi, nel 2021, in Europa e Radio 105 è radio partner!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!