Oops!...I did it again compie 20 anni: Britney Spears festeggia così

Il 28 marzo 2020, Oops!...I did it again di Britney Spears ha compiuto 20 anni e la cantante ha deciso di celebrare una delle sue canzoni più popolari.

La canzone fa parte del secondo album di Britney, Oops!...I Did It Again, che scalò la classifica Billboard Hot 100 e fu nominato ai Grammy Awards.

Britney ha postato su Instagram una foto che la ritrae sul set del video del brano, che la vedeva molto provocante avvolta in una tuta di latex rossa. Ecco le parole della Spears: "Oops!... Come sono passati in fretta questi 20 anni? Non riesco a crederci. Ricordo che con quel vestito rosso morivo di caldo! Ma il balletto era divertente e le riprese sono volate via velocemente!!! E ora siamo tutti in quarantena, desiderando di essere su Marte... Ovviamente sto scherzando!! Ma seriamente tutti voi mi avere mostrato tanto sostegno grazie a questa canzone e vi ringrazio. Invio amore a tutti."

Le riprese di Oops!...I did it again non furono facilissime per Britney: infatti, come fu riportato da MTV, la cantante, durante le riprese, fu colpita da una telecamera. Nonostante la madre della cantante temesse che la figlia avesse una commozione cerebrale, Britney tornò presto sul set, solamente con alcuni punti di sutura.

