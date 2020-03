Elton John "ospita" virtualmente tante star nel suo salotto per un concerto contro il Coronavirus

Aveva promesso un concerto speciale e così è stato... ma dal suo salotto!

Parliamo dell'iHeart Living Room Concert for America, speciale di 5 ore, presentato da Elton John, che è stato mandato in onda su FOX per raccogliere fondi per combattere l'emergenza causata dal Coronavirus.

Ma il famosissimo cantante ha "ospitato" nel suo salotto tantissime star, che hanno contribuito a rendere il concerto ancora più speciale. Da Lizzo, Demi Lovato e Lady Gaga, che hanno lasciato un messaggio, ma c'è anche si è esibito da casa propria. Come Billie Eilish che, con il fratello Finneas, ha interpretato una versione acustica di Bad Guy, Camila Cabello e Shawn Mendes, che hanno cantato My Oh My, Alicia Keys, con Underdogs, H.E.R., che ha cantato Keep Holding on, fino a Billie Joe Armstrong, con Boulevard of Broken Dreams e Dave Grohl, che ha cantato My Hero.

Una delle sorprese più grandi, però, è stata la reunion improvvisa dei Backstreet Boys, che si sono esibiti con la loro I Want It That Way, ognuno da casa loro. Hanno partecipato anche Mariah Carey, con Always Be My Baby, con coro e arrangiamento che arrivavano da remoto, e Tim McGraw, che mentre cantava Something Like That dal trampolino della sua piscina, aveva in collegamento i suoi musicisti.

Infine, anche se aveva detto che non avrebbe cantato, è stato il turno di Elton John, che ha cantato Don't Let The Sun Go Down On Me.

I ricavi dello speciale andranno a Feeding America e alla First Responders Children Foundation.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!