Rihanna con un durag in testa parla di maternità: "Avrò dei figli anche da sola"

È la prima persona ad indossare un durag in un servizio fotografico per la copertina di un magazine di moda. Lei è Rihanna ed è pronta a sconvolgere il suo pubblico con la nuova musica che sta preparando. Il durag è un copricapo - tipo una bandana con le code lunghe - dalle connotazioni antirazziali: nel XIX secolo, infatti, lo indossavano le schiave afroamericane.

La cantante ha rilasciato una lunga intervista a Vouge Britain dove, oltre a parlare dei suoi progetti discografici futuri, racconta la voglia che ha di diventare mamma. "Avrò dei bambini, tre o quattro, anche da sola", ha dichiarato l'artista. "L'unica cosa che conta è la felicità. E l'unica relazione sana è quella tra un genitore e suo figlio. L'unica cosa di cui un bambino ha bisogno è l'amore". Rihanna, quindi, è convinta che per crescere un figlio non c'è bisogno della presenza di un padre.

La cantante parla anche di razzismo e della sua esperienza di vita a Londra: "Penso che la brutalità della polizia sia probabilmente estremamente grave in America. Ma il razzismo è vivo ovunque. Ovunque. È lo stesso [nel Regno Unito]. O è palese, e diventa sempre più una norma, o è sottostante, e le persone non sanno nemmeno di averlo dentro, in uno strato subconscio".

