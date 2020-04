L’Eurovision non si ferma: sarà uno show senza gara in diretta online

A causa del Coronavirus, l'Eurovision Song Contest 2020 è stato annullato. Doveva andare in scena dal 12 al 14 maggio prossimi in Olanda, a Rotterdam. Gli organizzatori avevano fatto sapere che stavano studiando un'alternativa per non abbandonare il pubblico. Ed eccola, l'annuncio è arrivato sui social: l'Eurovision quest'anno diventa l'Europe Shine a Light e sarà uno spettacolo senza gara. Andrà in onda online, sul canale YouTube dello spettacolo, il 16 maggio e vedrà esibirsi tutti i cantanti già previsti, tra cui c'è anche Diodato con la sua "Fai rumore".

