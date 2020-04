Harry Styles è rimasto in America per la quarantena: "Mi manca la mia famiglia"

Prima dell'inizio della quarantena, iniziata anche nel Regno Unito, a causa del Coronavirus, Harry Styles si trovava in America per la promozione del suo nuovo album Fine Line. Poi, la quarantena è iniziata ed Harry è rimasto negli Stati Uniti.

Intervistato al Capital Breakfast Show, Harry ha ammesso di sentire la mancanza della sua famiglia: "Non vedevo davvero l'ora di andare a casa e passare del tempo con mia mamma e mia sorella, e con tutta la mia famiglia, ma è per il meglio."

"Forse parliamo anche di più di quello che facevamo prima, a essere onesti. Stranamente, questo lato è carino per noi" ha spiegato poi il cantante, che è molto legata alla mamma Anne e alla sorella Gemma.

Inoltre, Harry parlato della decisione di spostare il Love On Tour al 2021: "Ovviamente è qualcosa di deludente ma non è neanche vicino all'essere la cosa più importante al momento. Penso che la cosa più importante ora è tenere tutti al sicuro. Io l'ho fatto dal punto di vista della crew e dei fan che sarebbero venuti ai concerti. Si tratta di mantenere tutti in salute e in sicurezza."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!