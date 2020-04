Emma Marrone riceverà le Chiavi della città di Firenze: "Spero di non perderle come le altre"

Emma Marrone riceverà le Chiavi della città di Firenze, in occasione del suo concerto previsto per il 13 ottobre al Mandela Forum.

Ad annunciarlo, il sindaco della città, Dario Nardella: "Il 13 ottobre, per il suo concerto al Mandela Forum, le offriremo le Chiavi della città visto che è una fiorentina doc." E la risposta della cantante non si è fatta attendere: "Sono orgogliosa e onorata. Spero di non perderle come le altre."

Emma, come tantissimi altri artisti, ha invitato i suoi fan a restare a casa: "Estate senza concerti? Penso che sia giusto e doveroso per cercare di arginare al massimo questo problema. Ci vuole del tempo e dovremo cambiare le nostre abitudini. Quest'estate non potremo fare come ci pare ma è giusto cosi', le ricadute sono peggio, lo dicono i medici."

