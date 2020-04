Camila Cabello e Shawn Mendes: sorpresa per i pazienti di un ospedale pediatrico

Camila Cabello e Shawn Mendes hanno fatto una sorpresa ai pazienti dell'ospedale pediatrico Children's National Hospital di Washington!

Grazie alla collaborazione con la Ryan Seacrest Foundation, i due cantanti hanno partecipato a una videochat con i bambini ricoverati all'ospedale, che li ha ringraziati, scrivendo: "Quando rispondi a una video chiamata e trovi dall'altra parte Camila Cabello e Shawn Mendes. Fatecelo dire, lacrime di gioia stanno ancora scorrendo al Children Hospital."

Camila e Shawn hanno anche intrattenuto i bimbi, prima cantando la loro Señorita e poi Savage di Megan Thee Stallion. Ma hanno avuto anche tempo di rispondere a qualche domanda. Ad esempio, un piccolo paziente ha chiesto alla ex Fifth Harmony se fosse divertente essere in auto isolamento con Shawn e Camila ha preso in giro il fidanzato: "Oggi ha cucinato uova e broccoli. Avevi mai sentito uova e broccoli? Sembra terribile ma erano buoni."

Parlando invece di come scrive le sua canzoni, la Cabello ha raccontato a una bimba, sua fan: "Scrivo ogni volta che provo un'emozione. Quando provo qualcosa di particolare, la scrivo nelle note del mio telefono. Se sto scrivendo un album e sono in studio, parlo di come mi sento e un producer suona una progressione di note o qualcosa di strumentale che si accordi con la vibrazione di come mi sto sentendo."

La videochat si è conclusa con un bellissimo cartellone di ringraziamento dei bimbi per Camila Cabello e Shawn Mendes!

