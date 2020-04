Adele dopo il divorzio vende la casa e perde un milione di sterline

Dopo aver divorziato dal marito Simon Konecki, Adele ha deciso di vendere la sua villa in Sussex. E per farlo, ha perso un milione di sterline.

La cantante aveva comprato la villa a tutela della sua privacy e perché voleva vivere in mezzo al verde. La casa, nel 2017, era costata quattro milioni di sterline e, ora, Adele l'ha potuta rivendere a tre milioni, un milione in meno del prezzo originale.

La tenuta in Sussex si estende per ben 48 acri: tra le varie stanze conta ben otto camere da letto e all'esterno si trova anche un campo da tennis. Ovviamente Adele possiede anche altre case, tra cui un appartamento e un'altra abitazione a Londra. Ad ora, invece, la cantante è a Los Angeles, dove lei e l'ex marito hanno due case vicine per la tranquillità di Angelo, loro figlio di 7 anni.

Adele e Simon si erano sposati nel 2016, ma il matrimonio è naufragato nel 2019. Il divorzio è costato ai due 140 milioni di sterline, ma gli altri dettagli sono rimasti privati, su richiesta della stessa Adele.

A seguito del divorzio, Adele si è messa a lavoro sul nuovo album, ma anche su se stessa. La cantante infatti ha annunciato che entro il 2020 uscirà la sua nuova fatica discografica, ma ha anche perso 30 kg.

