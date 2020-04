Bella Thorne è sexy anche in quarantena e i fan impazziscono con queste foto

Bella Thorne è una delle donne più sexy al mondo. Anche in questo periodo di quarantena, riesce a dare il meglio di sé e afa impazzire tutti i suoi fan, dal primo all'ultimo senza dimenticare nessuno. La cantante ha deciso di pubblicare qualche scatto su Instagram e lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti quelli che, come lei, si trovano in casa in isolamento. Ammicca alla telecamera Bella e mostra il generoso décolleté. "Oggi splende il sole e questo rende il mio cuore felice", ha scritto l'artista.

Visualizza questo post su Instagram It’s sunny out today in la and it’s making my heart happy Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 7 Apr 2020 alle ore 10:36 PDT

Anche lei in questo momento si trova a casa e vedere il sole che splende è una di quelle piccole cose che adesso la fanno sentire bene. Tutti la conosciamo come reginetta della provocazione e dell'anticonformismo, Bella non si tira mai indietro e dice sempre la sua. In questa quarantena sta postando molte foto e video che la ritraggono il più delle volte in maniera molto sensuale.

La cantante ora però è lontana dal suo Benjamin Mascolo e le manca molto. In un precedente post aveva anche espresso tutta la sua vicinanza al popolo italiano che lotta, come lei, per combattere il Covid-19.

