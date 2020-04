Dani Faiv: fuori venerdì 17 aprile Cioilflow feat. Salmo

Dani Faiv e Salmo sono tornati a collaborare!

I due rapper, infatti, hanno annunciato su Instagram l'uscita del nuovo brano di Dani Faiv, in collaborazione, appunto con Salmo. La canzone, prodotta da Strage, si chiama Cioilflow e sarà disponibile da venerdì 17 aprile 2020.

Visualizza questo post su Instagram “CIOILFLOW” feat SALMO FUORI VENERDÌ 17 Prodotta da @stragebyg Un post condiviso da Dani Faiv (@danifaiv) in data: 14 Apr 2020 alle ore 5:00 PDT

Questa non è la prima collaborazione tra i due. Dani Faiv e Salmo, infatti, nel 2019 avevano già pubblicato il remix di WOW, brano di Post Malone, come anticipazione di Machete Mixtape 4, album che contiene brani e featuring degli artisti che, appunto, fanno parte della Machete.

Visualizza questo post su Instagram Mi trovate sul nuovo pezzo di @danifaiv CIOILFLOW! Fuori venerdì Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 14 Apr 2020 alle ore 5:23 PDT

In Machete Mixtape 4, Dani Faiv e Salmo avevano duettato in Orange Gulf, con Jack the Smoker, e in FQCMP, con Nitro.