Cristiano Malgioglio contro Lady Gaga e Madonna: "Sono di orgini italiane e non hanno aiutato l'Italia"

Tantissimi vip, italiani e non, si sono preoccupati della situazione causata dal Coronavirus in Italia. Chi ha invitato a donare alla Protezione Civile, chi ha attivato delle vere e proprie raccolte fondi e chi ha suonato per beneficenza per il nostro Paese: sono molti e diversi i gesti compiuti dalle star. Ma c'è chi non ha partecipato alla gara di solidarietà per l'Italia e c'è anche chi ha deciso di farlo notare.

Parliamo di Cristiano Malgioglio, che ha pubblicato diversi tweet dove attacca pubblicamente due star mondiali, che però hanno origini italiane: Madonna e Lady Gaga. "Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna e Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il Coronavirus. Complimenti. Sensibilità zero" ha scritto Malgioglio.

Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna , @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana , per quello che sta causando il #conavirus . Complimenti... Sensibilita' zero. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) March 11, 2020

Successivamente, intervistato da Nuovo Magazine, Malgioglio ha rilasciato altre dichiarazioni sempre contro le due cantanti. Cristiano, infatti, ha accusato Madonna e Lady Gaga di non aver minimato pensato alle loro origini: "Sono di origini italiane e dovrebbero vergognarsi di non aver inviato subito messaggi di solidarietà all'Italia."

Ma è soprattutto con Madonna che Cristiano si è rivelato più arrabbiato: "Traditrici. Madonna era preoccupata di non poter fare il suo show a Parigi, invece di mandare messaggi di solidarietà. Da lei non me lo aspettavo" e ha parlato sempre delle due anche in un'altra intervista, a Novella 2000. Parlando della condotta social delle due durante la quarantena, ha dichiarato: "Le due cretine, non c'erano. Parlo di Madonna e Lady Gaga. Sono pure di origini italiane, ma non hanno fatto una piega per noi. Io me lo aspettavo invece, almeno un appello. Un sorriso, un applauso, invece nulla. Neanche una lacrima. Madonna si è fatta fotografare mentre si faceva il bagno tra le candele."

