Reunion di High School Musical: il cast al completo per un evento speciale

In questi giorni di isolamento sono molti gli attori che decidono di incontrarsi virtualmente e dare vita a reunion di serie tv e film che hanno segnato un'epoca. Tra questi c'è anche il cast di High School Musical, andato in onda nel 2006 e che ha consacrato al grande pubblico un giovanissimo Zac Efron. I personaggi dell'amato show torneranno ad allietare le giornate dei fan ancora una volta.

Secondo Deadline, gli attori saranno ospiti dello speciale Disney Family Singalong, in onda negli USA oggi 16 aprile. Per l'occasione, Zac e Vanessa, insieme agli altri, si incontreranno su Zoom e canteranno ognuno dalle proprie abitazioni "We’re All In This Together".

"Non siamo riusciti a raggiungere Zac per molto tempo - ha commentato il regista Kenny Ortega - ma quando l'abbiamo fatto, è saltato subito dentro, ovviamente. Tutti quelli a cui ci siamo rivolti hanno accettato e lo vedrai nel loro spirito e nel modo in cui si uniscono dalle loro case".

Tutti pronti a fare un tuffo nel passato?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!