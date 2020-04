David Guetta organizza un dj set virtuale da Miami per raccogliere fondi contro il Coronavirus

Anche David Guetta è sceso in campo nella lotta contro il Coronavirus, organizzando un dj set virtuale dove verranno raccolti fondi per cercare di combattere l'attuale emergenza sanitaria.

L'evento si chiama United at Home ed è stato annunciato dallo stesso dj tramite i suoi profili social. David ha pubblicato la locandina del dj set, che si terrà sabato 18 aprile, quando saranno le 18 a Miami, quindi a mezzanotte tra sabato e domenica in Italia.

Lo speciale andrà in diretta sui canali social ufficiali Facebook, Instagram, Twitter, Twitch e YouTube di Guetta. L'obiettivo è, appunto, raccogliere fondi per diversi enti, come World Health Organisation, Feed South Florida, Feeding America e anche Hôpitaux de Paris, fondazione francese.

David ha dichiarato: "Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po'. Il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi."

Seguirete in diretta il dj set di David Guetta?

