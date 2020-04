Fiorello tornerà a Sanremo 2021? "Amadeus è un folle stalker"

A Sanremo 2020, Fiorello e Amadeus, amici da una vita, hanno davvero fatto divertire il pubblico. Ecco perché, se Amadeus dovesse tornare anche a Sanremo 2021, vorrebbe con sé anche Fiorello.

Pochi giorni fa, durante un'intervista, il conduttore aveva dichiarato che inizialmente non sapeva se avrebbe voluto fare un'altra edizione del Festival, ma poi ha ammesso: "Però il prossimo sarà il primo Sanremo dopo il Coronavirus", facendo intendere un suo probabile ritorno alla conduzione della kermesse.

E subito dopo queste dichiarazioni, Amadeus si sarebbe messo in contatto con Fiorello. A dichiararlo è lo stesso comico, che ha condiviso su Twitter diversi momenti divertenti che vedrebbero i due come protagonisti.

Amadeus, per prima cosa, lo avrebbe chiamato tre volte: "L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!” #Sanremo2021". Questo è il primo tweet di Fiorello sulla questione.

In seguito, Fiorello ha raccontato di aver ricevuto, da Amadeus, delle loro foto sul palco dell'Ariston, in modo da convincerlo: "Vi rendete conto ?!? Il Folle Stalker mi manda foto ogni giorno ... e ride."

Il siciliano sembrerebbe aver ceduto alle richieste dell'amico, ma non senza la promessa di una "vendetta": "Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a #sanremo2021 Appena sul palco svelerò le tue misure... ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno .. cioè nel senso .. che... ok.. #amadeus"

Infine, Fiorello ha parlato della possibilità di tornare a Sanremo, per la 71esima edizione del Festival, anche durante una diretta Instagram insieme al campione di tennis, Nole Djokovic. "Amadeus mi ha chiamato e su Sanremo mi ha detto 'lo rifacciamo di nuovo?' Io ci sto pensando" ha raccontato Fiorello: "Il festival di Sanremo è stata l'ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo."

Rivedremo Amadeus e Fiorello sul palco dell'Ariston per Sanremo 2021?