Su Instagram spunta una sosia di Jennifer Lopez, “Jay from Houston”

Si chiama Jay Garay, ha 30 anni, è una mamma e una personal trainer di Houston, in Texas: su Instagram ha oltre 200mila followers e in questi giorni è diventata famosa perché in molti hanno notato la sua incredibile somiglianza con Jennifer Lopez.

Fisico perfetto e atletico (anche se molto più muscoloso di quello di J.Lo), capelli lunghi color caramello e carnagione e lineamenti molto simili a quelli della cantante: con l’aspetto fisico, lo stile nell’abbigliamento, l’atteggiamento e le pose nelle foto e nei selfie, Jay assomiglia davvero tanto alla sua beniamina

La personal trainer, infatti, è una fan della popstar praticamente da sempre: “È il mio idolo – ha detto – mi ispira da quando ero bambina”. Tra i commenti alle sue foto sono in tanti a sottolineare la somiglianza con l’artista e questo paragone, dunque, non fa che lusingare la bella Jay.