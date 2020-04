Il make-up artist di Adele svela come fare il suo iconico eyeliner

Quando si pensa al look di Adele, non si può non pensare ad uno dei suoi tratti beauty più distintivi: l'iconico eyeliner alato.

Questo famoso trucco occhi anni '60 è molto apprezzato, ma non semplicissimo da realizzare. Così il make-up artist di Adele, Michael Ashton, ha pensato di dare una mano a chi desidera provarci, spiegando dettagliatamente la tecnica in una recente intervista rilasciata a Cosmopolitan UK.

Michael Ashton ha spiegato che, quando si disegna l'eyeliner su se stessi, è consigliabile partire dall'angolo esterno e lavorare verso l'interno: «Crea una linea più dritta verso l'angolo interno dell'occhio. Inizia a disegnare dall'estremità esterna della tua linea delle ciglia lavorando verso il centro, quindi fai una linea sottile dall'angolo interno dell'occhio per unire le due linee insieme. Termina facendo l'ultimo movimento con un angolo di 45 gradi verso l'alto rispetto alle tempie».

E se si commette un errore? Nessun problema: qualsiasi errore può essere corretto con un cotton fioc, meglio se piccolo, immerso in acqua micellare. Ashton consiglia anche di abbinare l'eyeliner al mascara, iniziando dalla base delle ciglia (spingendo il mascara fino alla radice).

Adele potrebbe tornare a settembre con un nuovo album: lo aveva annunciato lei stessa qualche tempo fa in una occasione informale. Chissà se quando tornerà sulla scena sfoggerà ancora questo look.

(Credits photo: Instagram/michaelashton)