Britney Spears incendia la sua palestra per una disattenzione

Britney Spears è molto attiva sui social e intrattiene spesso i fan con i video dei suoi allenamenti durante questo lungo lockdown.

In uno degli ultimi video postati sul suo profilo Instagram la cantante ha raccontato che circa 6 mesi fa ha incendiato (quasi completamente) la palestra che ha in casa a causa di una disattenzione.

La cantante aveva infatti utilizzato delle candele per allenarsi, ma qualcosa deve essere andato storto e ha quasi dato fuoco a tutto: "Ho oltrepassato la porta della palestra e le fiamme. BOOM! Per grazia di dio subito è scattato l'allarme e fortunatamente nessuno si è fatto male. Sfortunatamente adesso mi sono rimasti solo un paio di pezzi dell'equipaggiamento per allenarmi e solo un lato dello specchio della palestra! Comunque sarebbe potuta andare molto peggio, e adesso preferisco allenarmi all'esterno". Infatti, nel video, si vede la cantante che si allena all'aperto.

Solo qualche giorno fa Britney aveva anche raccontato in un altro video che proprio in quella palestra si è rotta anche un piede.

(Credits photo: Instagram/britneyspears)