Ecco il video di Ghali dedicato a Milano e alla sua ripartenza

Tutta Italia è pronta per la fase 2. Soprattutto Milano, città molto colpita dal virus. Al fine di promuovere la giusta ripartenza e sensibilizzare tutti a prestare attenzione, senza mai abbassare la guardia, Ghali ha partecipato gratuitamente a un video promozionale, nato da un'iniziativa di Milano&Partners, l’agenzia di promozione della città meneghina.

Nel filmato si vedono 5 persone, tra cui l'artista che, indossata la mascherina, escono all'alba e passeggiano per una Milano deserta. Dobbiamo affrontare con prudenza, consapevolezza e serenità questa fase, non siamo ancora usciti dalla pandemia e dobbiamo continuare a osservare le misure di sicurezza. È questo l'intento del video, quello di comunicare a tutti il giusto comportamento da tenere dal 4 maggio in poi.

"Dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo avere paura. Siamo in maschera, non siamo bendati. Questa è la fase in cui stiamo capendo il valore della libertà. E insieme siamo umani più che mai", dice Ghali nel video. "Un nuovo inizio, un passo alla volta".