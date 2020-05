Adele, irriconoscibile per il dimagrimento, festeggia il compleanno in quarantena

Il 5 maggio 2020, Adele ha compiuto 32 anni e, nonostante non abbia potuto festeggiare a causa del lockdown per l'attuale e emergenza sanitaria, la cantante ha deciso di condividere sui suoi social una foto dove ringrazia tutte le persone in prima linea nella lotta al Coronavirus, ma anche mostra la sua nuova forma fisica.

La cantante, che è in quarantena con il figlio Angelo, di sette anni avuto dall’ex marito Simon Konecki, si è vestita e truccata per l'occasione e nella foto postata su Instagram è quasi irriconoscibile. Adele, infatti, avrebbe perso più di 30 kg grazie alla dieta Sirt.

Già a febbraio, all'afterparty degli Oscar e poco prima, a causa di alcune foto scattate mentre la cantante era in vacanza, si era notato il suo grande dimagrimento. E anche nella foto postata per il suo compleanno, sono tantissimi i commenti delle persone che le fanno i complimenti per il risultato. Ma sono ancora di più le persone che chiedono quando potremo finalmente ascoltare della nuova musica.

La cantante, in realtà, durante la festa di nozze di alcuni suoi amici, aveva assicurato che il suo nuovo album sarebbe uscito prima della fine dell'anno. Non sappiamo, però, se anche lei, come tanti altri colleghi, tipo Lady Gaga, abbia deciso di rimandarne l'uscita a causa del Coronavirus.

