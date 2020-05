Bryan Adams e la frase choc: "Concerto saltato grazie a un maledetto mangia pipistrelli"

La rock star Bryan Adams, 60 anni, ha ricevuto innumerevoli critiche dopo avere postato un video su Instagram con uno sfogo a tema coronavirus. Il cantante si sarebbe dovuto esibire in un concerto a Londra questa settimana, che però è stato annullato a causa del lockdown. "Grazie a un maledetto mangia-pipistrelli, venditore di animali in un wet-market, creatore di virus, tutto il mondo è in pausa", ha scritto Bryan Adams, aggiungendo anche qualche parolaccia.

Molti utenti del web si sono arrabbiati per i commenti razzisti mentre alcuni attivisti dei diritti degli animali hanno elogiato le sue parole. Nel video ha anche spiegato di essere felice di passare più tempo con la sua famiglia ma che ora gli manca la sua band, il suo staff e soprattutto i concerti con i suoi fan. Nel suo post Adams dice anche: "Diventate vegani".

La didascalia a commento del video, recita: "Stasera sarebbe dovuto essere l'inizio di una serie di concerti, ma grazie a qualche maledetto mangia-pipistrelli, a qualche venditore di animali in un wet-market, a qualche ingordo bastardo fabbrica-virus, ora il mondo è in pausa, per non parlare delle migliaia di persone che hanno sofferto o sono morte per colpa di questo virus. Il mio messaggio per loro, oltre a 'grazie tante', è di diventare vegani. A tutte le persone che si perderanno i nostri concerti, sappiate che io vorrei esser lì anche più di voi". Il cantante è poi corso ai ripari, scusandosi poi in un successivo post.