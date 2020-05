Una nonna, fan di Emma Marrone: "Quando canti, ringiovanisco" e la cantante decide di chiamarla

Emma ha fan di tutte le età e tra loro c'è anche una nonna di 82 anni che, tramite la nipote, ha fatto avere ad Emma un messaggio di ringraziamento, per il quale, la cantante ha deciso di farle una sorpresa.

Nella clip, la signora, ripresa dalla nipote, dice: "Ho 82 anni. So che non sarà mai possibile incontrarci: sarebbe una grande gioia, per darti un lungo bacio. Ti voglio tanto bene, ti auguro tanta salute, ti tengo sempre nelle mie preghiere, sei una persona molto umana e bravissima. Quanto ti sento cantare, mi emozioni e mi dai tanta gioia, mi ringiovanisci, mi sento più giovane."

Il video è diventato popolare in pochissimo tempo su Twitter, fino ad arrivare ad Emma, che ha chiesto alla nipote della signora un contatto telefonico per parlare con la nonna: "Ciao!mi manderesti un recapito telefonico in privato! Sarei felice di poter chiamare tua nonna e ringraziarla."

Sarei felice di poter chiamare tua nonna e ringraziarla ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) May 13, 2020

Una bellissima sorpresa da parte di Emma!

