Elodie parla della convivenza con Marracash: "Lui è un uomo non facile, io sono una donna complicata"

Il loro amore è sbocciato sul set del video di Margarita, hit dell'estate 2019 che tutti noi abbiamo canticchiato almeno una volta. Le cose, poi, tra Marracash ed Elodie sono diventate serie, tanto che hanno trascorso insieme la quarantena e ora, la cantante, ha raccontato com'è andata.

Intervistata dal Il Fatto Quotidiano, Elodie ha raccontato che tra loro c'è stata anche qualche piccola discussione: "Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata." Fortunatamente, comunque, la storia tra i due va a gonfie vele.

Ma Elodie ha parlato anche della situazione dell'industria musicale. La cantante è felice di aver pubblicato il suo nuovo singolo, Guaranà: "L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso."

E la cantante è tornata anche a parlare del bisticcio con Marco Masini avvenuto a Sanremo 2020, dove il collega le aveva fatto notare di essere "troppo magra": "Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto. Dipende da come ti esprimi. Io non sarò mai sospetta di esaltare l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie" ha spiegato: "Comunque risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi, sia ai fans, sia agli haters."

