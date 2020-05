Britney Spears festeggia 20 anni dall'uscita dell'album Oops!... I Did It Again scrivendo alla Nasa

Il 16 maggio 2000 usciva Oops!... I Did It Again, il secondo album di Britney Spears e la cantante ha festeggiato sui suoi profili social.

Innanzitutto, la cantante ha pubblicato su Instagram un video di una vecchia intervista, ringraziando chi l'aveva condivisa fino a farla arrivare a lei: "Grazie a chiunque abbia fatto questo video... Stavo per far cadere il mio telefono, non me lo aspettavo! Sono passati 20 anni dall'album Oops! L'aspettativa e le farfalle che sentivo prima che uscisse erano pazzesche... Ma tutte le mie aspettative sono state superate!!!!"

Ma Britney ha ringraziando anche tutti i fan che le sono stati vicini in questi due anni: "È tutto grazie a voi... Grazie per essermi stati vicini ed essere cresciuti con me. Sono una ragazza fortunata. Che Dio vi benedica tutti!!!!! PS: vedete che anche dopo 20 anni mi piace ancora fare il twirl!!!"

Ma il festeggiamento della cantante non è finito qui: come tutti ben ricorderete, nel video di Oops!... I Did It Again, Britney indossa la famosissima tuta di latex rossa, come se fosse un'astronauta su Marte. E in riferimento a quella scena, la cantante ha twittato la NASA: "Hey NASA... Ho ricevuto il vostro regale. So che sono passati 20 anni da quando ci siamo incontrati su Marte e... awww non avreste dovuto! Divertitevi lassù!!!"

Hey @NASA ….. I received your gift. I know it’s been 20 years since we met on Mars and I just wanted to say ….. aww you shouldn’t have !!!!! Have fun up there @NASAPersevere !!!!! — Britney Spears (@britneyspears) May 16, 2020



E la NASA, ovviamente, ha risposto citando la canzone: "Potrebbe essere una crush..."



It might seem like a crush... https://t.co/2kUlIYERaF — NASA (@NASA) May 16, 2020

