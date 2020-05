Britney Spears dedica un post alla sua (ritrovata) frangetta

Britney Spears ha ritrovato un vecchio amore: la frangetta.

La popstar ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in primo piano in cui sembra guardare timidamente l'obiettivo, mostrando il nuovo look. La foto è accompagnata da un lungo post in cui racconta di essere sempre stata una tipa da frangia.

«Sapevo di aver bisogno di una frangia! - scrive Britney osservando - Chi avrebbe mai pensato che la frangia potesse farmi sembrare così più giovane?!"».

Poi la popstar racconta di averla portata sempre da bambina, confessando che quella scelta dipendeva dal fatto che temeva di mostrare la sua fronte. Solo le ragazze carine potevano farlo e lei non si sentiva abbastanza carina.

Nel post la Spears rivela che fu un appuntamento con un'agenzia di moda andato male a farle cambiare idea: improvvisamente decise di tagliare la frangia e mostrare la sua fronte, anche per sentirsi più grande e più bella.

«E da allora ho quasi sempre portato i capelli senza frangia!». Quasi sempre... perché Britney poi confessa: «Le persone scelgono diversi modi per proteggersi... quando tiro avanti la frangetta mi sento protetta... quasi come se fossi di nuovo in terza elementare».

(Credits photo: Instagram/britneyspears)