Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Sonia Lorenzini: "Il mondo del gossip è un disastro"

Qualche giorno fa erano stati fotografati insieme in un maneggio e subito erano iniziate le voci su una loro possibile storia d'amore. Ma sia Sonia Lorenzini sia Eros Ramazzotti hanno già smentito il flirt tra loro.

Dunque, Eros, 56 anni, e Sonia, 31, sono semplicemente conoscenti. La ex tronista ha spiegato tutto su Instagram: "Non pensavo di dover toccare l’argomento e puntualizzare, vi dico che non c’è nient’altro rispetto a quello che potete aver visto" ha spiegato, aggiungendo: "Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata. Credo che sia un maneggio che lui frequenta sempre. Chiarisco questa cosa. Spero di non doverci più tornare perché non ce ne è bisogno."

E anche Eros ha puntualizzato la situazione: "È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente."

Tra i due, dunque, nessuna storia.

