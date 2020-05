Jennifer Aniston mette like a Fedez: la reazione di Chiara Ferragni

Negli ultimi tempi, Jennifer Aniston si è iscritta a Instagram e tra i suoi following possiamo trovare Fedez. Il rapper, già da quando era stato seguito dall'attrice, aveva scherzato sull'argomento, prendendo in giro ironicamente la moglie Chiara Ferragni.

E proprio nella giornata di ieri, 26 maggio, Fedez è tornato a scherzare con Chiara proprio perché Jennifer gli aveva messo nuovamente like. Il video in questione rappresentava un momento del rapper insieme al piccolo Leone.

"Amore" inizia la story di Fedez, una registrazione della conversazione tra lui e Chiara: "ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post." E, successivamente, senza nominare di nuovo l'attrice, scherza su come sicuramente la Aniston smetterebbe di mettergli like se capisse che lui si vanta di quelli ricevuti.

E Chiara? La Ferragni ha deciso di buttare tutto sul ridere e di non essere gelosa.

