Emma Marrone torna bionda e ci scherza su

Emma Marrone ha detto basta ai capelli più scuri ed è tornata bionda splendente. Complice la fine del lockdown, la cantante è andata dal parrucchiere e ha cambiato look. Ha documentato tutto con una storia su Instagram e si è presa anche un po' in giro.

"Ragazzi, sono tornata... Anche più idiota di prima, non solo bionda", il commento dell'artista che, appena si guarda allo specchio stenta a riconoscere se stessa.

Visualizza questo post su Instagram ▪️Back to blonde▪️#Emma #emmamarrone #realb #realbrown #browncrew Un post condiviso da (@chesiatu_84) in data: 28 Mag 2020 alle ore 2:57 PDT

Un cambio che vuol dire rinascita il suo. Emma ha compiuto da poco 36 anni e quel giorno doveva essere sul palco dell'Arena di Verona per un concerto speciale. Purtroppo il Covid-19 ha cancellato tutto e l'artista ha espresso tutto il suo rammarico in un post social, dove non ha nascosto le lacrime.