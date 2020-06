Shiva ha annunciato due nuove versioni "internazionali" di Auto Blu con Nea e Ardian

Sono in arrivo altre due nuove versioni di Auto Blu di Shiva, la canzone sul campionamento di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65.

In realtà, queste sono la terza e la quarta versione del brano: infatti, dopo l'originale, il rapper aveva pubblicato anche il remix di Auto Blu, con Gabry Ponte.

Il primo feat. di Auto Blu è uscita giovedì 4 giugno e vede la collaborazione con Nea. Linnea Södahl, in arte Nea, è una cantante sudafricana, ma cresciuta in Svezia, che ha già collaborato con artisti come Tinie Tempah, Axwell e Tove Styrke.

L'altra versione, sarà disponibile da sabato 6 giugno, ed è un feat con Ardian, un cantautore nato in Kosovo e cresciuto in Germania, dove, con il singolo This Is My Time ha già conquistato le classifiche.

Visualizza questo post su Instagram Auto Blu RMX auf allen Streaming Plattformen am 06.06 mit meinem Fratello @fuckshiva Un post condiviso da Ardian Bujupi (@ardianbujupi) in data: 3 Giu 2020 alle ore 10:37 PDT

Auto Blu è già, comunque, un successo per Shiva: il brano è già certificato disco di platino e il video su YouTube ha più di 18 milioni di visualizzazioni.