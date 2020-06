Tanti auguri Francesco Renga: “Ho 52 anni e non smetto di sorridere”

Oggi, 12 giugno, Francesco Renga compie 52 anni. Per festeggiare, il cantante ha postato su Instagram una sua foto con i suoi ricci neri scompigliati che ricadono sulla fronte e un’espressione seria che, però, in realtà è ironica.

“Ho 52 anni! – ha scritto - Sembra ieri che imparavo a sorridere... grazie a voi continuo instancabilmente a farlo. Anche in questo periodo così assurdo, quelle che sono certezze rimangono tali. Tipo... dei capelli cosa facciamo?!”. Tantissimi sono i like e i commenti a questo post, tra i quali spiccano quelli dei suoi colleghi e amici di sempre. Nek, ad esempio, ha scritto: “Auguri fratello!”, mentre Ermal Meta ha commentato con un simpatico “Auguri Franco!”.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica con i Timoria, oggi Francesco Renga è un cantante affermato e molto amato dal suo pubblico, oltre che un uomo molto legato alla famiglia. Ai suoi figli Jolanda e Lorenzo ha dedicato canzoni, così come ad Ambra Angiolini, la donna che ha amato per tanti anni. Oggi è felice accanto alla sua nuova compagna, Diana Poloni.

Adesso è lei il centro dei suoi pensieri, oltre, ovviamente i figli, che ormai sono adolescenti. “Stiamo molto bene. Il volersi bene, l’amore e il rispetto non sono mai stati messi in discussione – ha detto a Verissimo a proposito di Ambra e dei loro figli - Abbiamo sempre messo la famiglia e i nostri figli al centro. Vivo in funzione loro: li vado a prendere, li porto, infatti sono sempre in auto”. Grande artista e superpapà: a 52 anni Francesco può dirsi davvero realizzato.