Taylor Swift dona 25mila euro per pagare gli studi ad una studentessa

Taylor Swift conferma di essere una star davvero generosa donando 25mila euro per sostenere gli studi di un'adolescente britannica di Tottenham che aveva lanciato un appello su GoFundMe.

La studentessa in questione si chiama Victoria Mario e qualche settimana fa aveva creato una pagina su GoFundMe per raccogliere 60mila euro da utilizzare per studiare matematica in un prestigioso college britannico.

Nel suo appello la ragazza si era descritta come "una 18enne nera con un sogno": «Mi è stato offerto un posto presso l'Università di Warwick per studiare matematica, ma non posso permettermelo».

Ebbene, per puro caso Taylor Swift si è imbattuta nel suo appello e, ispirata dalla determinazione della ragazza, non ha esitato ad aiutarla donandole ben 25mila euro. La cantante, dopo aver risposto all'appello, ha anche lasciato un messaggio alla studentessa: «Victoria, mi sono imbattuto nella tua storia online e sono così ispirata dalla tua determinazione e dedizione a trasformare i tuoi sogni in realtà. Voglio darti un contributo per raggiungere il tuo obiettivo e buona fortuna per tutto ciò che fai! Con affetto, Taylor».

Taylor Swift does it again!



She just donated exactly £23,373 to put this university student exactly at her fundraising goal: https://t.co/u3eQexFYzC pic.twitter.com/GutunJXAkW — GoFundMe (@gofundme) August 20, 2020

