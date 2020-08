Miley Cyrus posta un omaggio toccante per la scomparsa della nonna

Miley Cyrus ha condiviso con i suoi follower la triste notizia della scomparsa della nonna Loretta Finley, mamma di sua madre Tish.

La cantante ha postato un tenero omaggio per la donna, che chiamava affettuosamente "Mammie": si tratta di una serie di immagini e video, uno dei quali girato in occasione del red carpet del film The Last Song.

Nella didascalia che accompagna il post, la Cyrus scrive: «Anche se te ne sei andata, niente è cambiato o cambierà. Sarai per sempre la mia ispirazione e la mia fashion icon. Più di questo, il modello definitivo di essere una vera luce in un mondo buio. Sei un raggio di sole. Ogni giorno mi sveglio e guardando quella palla di fuoco nel cielo io vedo la tua faccia. Poi dico una preghiera ringraziando il cielo di avermi dato la migliore delle nonne che una ragazza potrebbe avere. Mi mancherai per il resto della mia vita... Terrò il tuo spirito qui continuando a fare del bene per gli altri e a trattarli come tutti desideriamo essere trattati. Con un'infinita quantità della stessa gentilezza che ci hai mostrato quotidianamente. Farà male ogni giorno sapere che non sei con noi».

(Credits photo: Instagram/mileycyrus)