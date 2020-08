Emma Marrone è uscita definitivamente dalla malattia

Emma Marrone è finalmente fuori dalla malattia: ad annunciarlo è stata la stessa cantante in una recente intervista in cui ha rivelato le sue emozioni.

La cantante ha aperto il suo cuore al settimane "Grazia", che le ha dedicato la copertina. Ripercorrendo le fasi della sua malattia, Emma ha raccontato come, al momento della notizia della guarigione, sia "morta e risorta".

La vincitrice alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è una donna molto forte che non ama piangere: non lo ha fatto prima né dopo i due interventi subiti in questi anni. Ma ha pianto di gioia quando ha saputo di essere guarita.

La cantante ha raccontato il momento emozionante in cui ha ricevuto la telefonata del suo medico. Prima è stata colta dalla paura che tutto stesse per ricominciare. Invece il medico le ha comunicato che, in base ai risultati degli ultimi esami, poteva dirsi "definitivamente uscita dalla malattia". Una gioia incontenibile che Emma ha voluto condividere, prima di tutto, con sua madre.

