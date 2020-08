Elettra Lamborghini: “Chiederò agli invitati alle mie nozze di fare il tampone”

Tra pochissimi giorni, il 6 settembre, Elettra Lamborghini convolerà a nozze con il suo fidanzato, il dj Afrojack. La cantante non vuole rinunciare alla festa ma intende organizzarla in sicurezza, vista l’emergenza sanitaria che stiamo purtroppo ancora vivendo. In una delle sue stories di Instagram, l’artista ha annunciato le sue intenzioni: “Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, al massimo tre giorni prima dell’evento”.

Elettra ha inoltre rivelato che molti vip sono stati contagiati ma non lo dicono e non si sottopongono ai controlli necessari, continuando le vacanze indisturbati. Sono proprio questi comportamenti che hanno portato di nuovo a un numero elevato di contagi, per questo motivo Elettra, al contrario di tanti altri, intende comportarsi responsabilmente.

“Io non ho più parole – ha proseguito – di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c’è mia nonna…”. La cantante, dunque, si preoccupa giustamente per i soggetti più a rischio, come ad esempio sua nonna e per questo motivo ci tiene che le sue nozze si svolgano in sicurezza. Sarà Enzo Miccio a curare ogni dettaglio della cerimonia e del banchetto. La festa si svolgerà in una villa sul Lago di Como: le testimoni di nozze saranno le sorelle gemelle della sposa, Lucrezia e Flaminia, insieme alla sua migliore amica, Simona.

Elettra Lamborghini in questo periodo si è mostrata molto responsabile anche sotto altri aspetti che non riguardano solo la sua vita privata: la cantante, infatti, ha deciso di annullare i suoi concerti previsti per l’estate, dopo che agli appuntamenti in Puglia alcuni fan non hanno rispettato il distanziamento, mettendo a rischio la salute di tutti i presenti: “Riconosco che non è il momento – ha detto l’artista in quell’occasione – ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti”.