Billie Eilish vuole tenere private le sue relazioni: "Mi sono pentita quando non l'ho fatto"

Billie Eilish non ha mai parlato della sua vita sentimentale e ha confermato che è una sua scelta tenere private le sue relazioni, per varie motivazioni.

La cantante, intervistata da Capital Breakfast, ha raccontato di essersi sempre pentita quando non è riuscita a tenere privata qualcuna delle sue storie: "Sicuramente voglio tenere le mie relazioni private. Ho avuto delle relazioni e le ho tenute private. E mi pento, in quelle che ho avuto, di aver lasciato intravedere al mondo anche una piccolissima parte."

E i motivi? Ce ne sono diversi. Innanzitutto non vuole parlarne perché non sa come andrà a finire: "Penso alle persone che hanno reso pubbliche le loro relazioni e poi si sono lasciate. Quindi mi dico: 'E se qualcosa va male?'"

Inoltre, Billie non vuole sentire l'opinione delle altre persone, soprattutto se sono venute a conoscenza della sua relazione tramite i giornali: "È proprio qualcosa a cui non sono interessata."

E la terza ragione è dovuta al suo passato, in cui la cantante ha sofferto proprio a causa dell'amore: "Il mio cuore si è spezzato, di sicuro. Le persone mi hanno fatto cose terribili. Ho attraversato cose terribili."

