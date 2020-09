Emma, un duetto in arrivo? "Presto grandi sorprese"

Nuova musica e anche un duetto presto in arrivo da Emma? Secondo gli indizi della cantante, potrebbe essere così.

Emma ha risposto ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram e già dalle prime frasi i fan sono andati in visibilio: "Non avete idea... Il panico! Non vedo l'ora!" ha dichiarato infatti Emma.

Parlando delle emozioni che sta vivendo in questi giorni, la Marrone ha raccontato di essere elettrizzata per i suoi prossimi progetti: "Sono elettrica! Mi sento piena di energia e di voglia di fare e imparare cose nuove! Sarà un periodo ricco di grandi emozioni e di grandi sorprese."

E tra queste sorprese ci sarà anche un duetto? Emma non ha direttamente risposto a questa domanda, ma ha postato una emoji "dubbiosa". Ovviamente, questa misteriosa risposta ha suscitato la curiosità dei fan che si chiedono chi sarà l'artista con cui (forse) collaborerà la cantante di Latina.

"Mi manca tantissimo fare i concerti, ma anche andare a vederli!" ha commentato poi, parlando anche del suo tour, che comprende un concerto speciale all'Arena di Verona: "La musica dal vivo è una delle cose più belle ed emozionanti. Anch'io aspetto maggio! Non vedo l'ora di ripartire!"

