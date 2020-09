Cardi B e il marito Offset divorziano

È finita la storia d'amore tra Cardi B e Offest, dopo solo 3 anni di matrimonio. I due hanno anche una bambina di due anni, Kulture, di cui la cantante ha chiesto la custodia primaria. I documenti per l'annullamento delle nozze sono già stati presentati presso il tribunale della contea di Fulton (Georgia). Stando a quanto è trapelato dai magazine, il matrimonio sarebbe arrivato al capolinea, irrimediabilmente compromesso.

Quella con Offset è sempre stata una storia turbolenta, negli anni i due si sono lasciato e ripresi più volte. Cardi B già nel 2018 aveva chiesto il divorzio per le scappatelle di lui. Poi è nata la figlia e la coppia è tornata insieme. Ora però la relazioe se,bra arrivata a un punto di non ritorno.

La notizia dell'allontanamento definitivo arriva in un momento felice per la carriera di Cardi B: è, infatti, in vetta alle classifiche con il brano "Wap", qui di seguito.