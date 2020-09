Emma Marrone ricorda la malattia: "Non dimentico l’odore della paura"

È trascorso un anno da quando, il 20 settembre 2019 Emma Marrone annunciava ai fan di doversi ritirare per un po' dalla scena musicale, annullando tutti gli impegni, per prendersi cura della sua salute e riprendere a lottare contro la malattia.

Oggi la cantante ricorda quei momenti terribili e condivide le sue emozioni con i fan attraverso una Storia pubblicata su Instagram scrivendo: “Un anno fa. Non dimentico l’odore della paura. Non dimentico chi mi è stato davvero vicino. Non dimentico le gambe molli e l’incapacità di respirare davvero. Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia. Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita".

Quell'intervento le ha permesso di sconfiggere il male, ma anche di capire quali siano le priorità della vita. Per questo Emma conclude il suo messaggio scrivendo: “Niente può farmi davvero male. Sono viva e più sveglia di prima. Ho aperto gli occhi e so cosa conta davvero“.

Oggi la cantante è una persona nuova e sta finalmente vivendo un periodo molto positivo, dal punto di vista personale e lavorativo. Ambito in cui sta vivendo nuove esperienze, non ultima quella di giudice di X Factor.

(Credits photo: Instagram/real_brown)