Miley Cyrus e Dua Lipa avvistate sul set del video del loro primo singolo

Novità in vista per i fan di Miley Cyrus e Dua Lipa. Le due star sono state viste insieme su un set a New York, molto probabilmente per girare il video della loro prima collaborazione. A quanto pare, la canzone sarà presto disponibile e il pubblico di tutto il mondo non vede l'ora di ascoltarla.

Che qualcosa bolle in pentola già si sapeva da tempo e la conferma ufficiale della featuring dovrebbe arrivare a breve. Le due artiste provano un'ammirazione reciproca. Già nel 2019 avevano espresso il desiderio di realizzare qualcosa insieme. In una intervista dello scorso inverno, Dua Lia ha dichiarato: "Sono una sua grande fan, Miley è così amorevole. Al momento stiamo pensando di fare qualcosa insieme nel prossimo futuro, ma ne stiamo ancora parlando".

Poi ad agosto è arrivata questa foto, che le ritrae insieme in uno studio di registrazione... e non c'è stato più alcun dubbio.