Fedez e Bugo: lo scambio esilarante di messaggi fa impazzire il web

Solo poche ore fa la notizia (ufficiale) dell'arrivo di un nuovo bebè in casa Ferragnez ha fatto impazzire i social facendo rapidamente il giro del web.

Chiara ha postato una dolcissima foto del piccolo Leone che mostra l'ecografia, confermando che la famiglia si allargherà e che Leo presto diventerà un fratello maggiore.

Visualizza questo post su Instagram Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

Dopo l'annuncio ufficiale, la coppia è stata letteralmente sommersa da una valanga di commenti e congratulazioni. Così Fedez, scherzando, ha scritto su Twitter: "Che succede?".

La citazione fa riferimento all'indimenticabile tormentone legato all'ultimo Festival di Sanremo e al siparietto di Morgan e Bugo sul palco dell'Ariston. Morgan, dopo uno screzio con il collega, aveva cambiato le parole del brano in diretta. Bugo aveva reagito interrompendo l'esibizione e lasciando il palco. Al suo arrivo, Fiorello aveva esclamato: "Che sta succedendo?".

Ora al post di Fedez (che riprende quel tormentone), a sorpresa, ha risposto proprio Bugo! Il cantante ha commentato: "Tutto ok Fedez sto bene, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz! E intanto complimenti a te e Chiara per il secondo in arrivo!!".

Che succede? — Fedez (@Fedez) October 1, 2020

Inutile dire che lo scambio di messaggi ha fatto letteralmente impazzire i social...

(Credits photo: Instagram/fedez e b_u_g_o)