Morto suicida a 41 anni ex compagno di band di Ricky Martin

Anthony Galindo Ibarra, ex membro dei Menudo (la boy band di cui faceva parte anche Ricky Martin), è morto all'età di 41 anni in ospedale 6 giorni dopo aver provato a togliersi la vita.

Lo scorso 27 settembre l'artista, conosciuto come "El Papi Joe", aveva tentanto il suicidio. Immediatamente ricoverato in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma sei giorni dopo è stato comunicato il decesso.

La famiglia ha scritto sui social: "È con profondo dolore che vogliamo informarvi che oggi, sabato 3 ottobre, alle 3:43 del pomeriggio, il nostro caro Anthony Galindo è venuto a mancare dopo sei giorni in cui i medici hanno fatto ciò che era umanamente possibile per salvargli la vita. Vi ringraziamo per tutte le preghiere e il sostegno ricevuto in questi momenti difficili per la nostra famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano personalmente e come artista. Com’era la sua volontà, abbiamo accettato la richiesta di donare i suoi organi, così che la sua morte possa salvare altre vite”.

Visualizza questo post su Instagram R.I.P #AnthonyGalindo Un post condiviso da Papijoe (@iamelpapijoe) in data: 3 Ott 2020 alle ore 6:39 PDT

La famiglia ha raccontato che Anthony era depresso. Una condizione aggravata dalla pandemia e dal lockdown che negli ultimi tempi gli avevano impedito di esibirsi.

La famiglia dell'artista ha lanciato una campagna su GoFundMe per raccogliere i fondi necessari per pagare le spese mediche e il funerale.

(Credits photo: Instagram/iamelpapijoe)