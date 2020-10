Una fan deve operare il cane, Fedez fa una mega donazione per pagare l'intervento

Fedez ha il cuore d'oro. Il cantante ha aiutato una sua fan che aveva bisogno di soldi per far operare il suo cagnolino Leo. Il povero pelosetto di 10 anni ha due ernie bilaterali che gli schiacciano la prostata e potrebbero portare a un blocco intestinale. L'intervento però ha un costo che la famiglia di Leo non può permettersi.

E così Martina, la piccola padrona del cagnolino, ha decido di lanciare una racconta fondi, chiedendo a tutti di aiutarla. A coprire tutte le spese per l'operazione del cane è stato appunto Fedez, che ha donato ben 500 dollari. La felicità della famiglia è stata immensa.

Qui il ringraziamento della ragazza al rapper: "Sto tremando raga, io e papà stiamo praticamente tremando e piangendo. Grazie Fede, non smetterò mai di dirlo, sei una persona speciale. Per chi non lo sapesse, Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale, ha 10 anni e potrebbe seriamente rischiare. Subirà due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso e adesso dobbiamo solo sperare".