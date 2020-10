Crisi dello spettacolo, Fedez propone agli artisti: “Rinunciamo all’anticipo minimo garantito”

La pandemia ha colpito duramente il settore dello spettacolo: centinaia di concerti ed eventi sono stati cancellati o rinviati, provocando una grave crisi in questo ambito, con migliaia di maestranze che attendono di conoscere quando e come potranno tornare a lavorare.

In questo contesto, Fedez ha avanzato una proposta al fine di aiutare tutti i lavoratori che si trovano in questa situazione: “Ogni artista di un certo calibro ha nel suo contratto una cosa che si chiama anticipo minimo garantito che viene percepito anche se il concerto o i tour saltano – ha detto sui social – chi ha visto le proprie date rimandate a causa del Covid ha percepito delle somme di denaro importanti. Io ho deciso di rinunciare al 100% del mio anticipo minimo. Se anche gli altri rinunciassero anche solo a una parte della somma, si potrebbe istituire un fondo che aiuti i lavoratori in crisi”.

Il rapper ha esposto la sua idea, ora bisogna attendere per scoprire se i suoi colleghi decideranno o meno di mettere in pratica questa proposta per cercare così di aiutare le persone in difficoltà.