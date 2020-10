Fedez e il botta e risposta con Eleonora Daniele (a difesa della moglie Chiara Ferragni)

Durante il suo talk show Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni per non aver sensibilizzato i suoi numerosi fan durante l’emergenza Covid. Intervistando Simona Ventura, ospite in collegamento, la presentatrice si è riferita alla popolare influencer affermando: "Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no? Come dire, qualche messaggio in più, di un certo tipo, forse dovrebbe arrivare. Adesso si parla di chiudere la sera, dopo le 23.30, i locali… Forse avrebbero dovuto arrivare proprio da questi personaggi messaggi diversi".

A onor del vero, la Ferragni si è impegnata in una raccolta fondi di grande successo per la realizzazione di un reparto di terapia intensiva durante i mesi più duri di pandemia. Eleonora Daniele si è scusata per quanto detto, ma la replica è arrivata puntuale da Fedez che su Twitter ha preso le difese della moglie, rispondendo per le rime: "Questo sarebbe servizio pubblico? Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio - ha scritto il rapper - l’attestato di stima per il Codacons parla da solo".

La Daniele ha dovuto fare pubblica ammenda in studio: "Ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso". Nel suo show, la conduttrice si è inoltre definita vittima di "una sorta di bullismo, un fenomeno molto pericoloso di cui parliamo tantissimo e che combattiamo. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia", ha aggiunto, invitando il rapper ad abbassare i toni.