Miley Cyrus: il featuring con Dua Lipa uscirà "molto presto"

Miley Cyrus, in una recente intervista rilasciata alla radio spagnola Cadena 100, è tornata a parlare della sua collaborazione con Dua Lipa, rivelando che il rilasciò avverrà "molto presto".

Prima di questa intervista, la collaborazione delle due artiste era stata confermata (in via ufficiosa) dalla stessa Miley in occasione di un'intervista rilasciata a iHeartRadio, durante la quale aveva raccontato che nell'ultimo anno lei e Dua avevano lavorato molto a un brano insieme.

Ora la Cyrus ha rivelato anche che questo featuring "è un perfetto mix dello stile di entrambe" per questo si è detta "super orgogliosa" del lavoro.

Miley Cyrus tells @CADENA100 that fans can expect her Dua Lipa collaboration “pretty soon”:



“It’s perfectly a blend of the both of us, I’m super proud of it.” pic.twitter.com/TEaoPY7JE0