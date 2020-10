Miley Cyrus e gli alieni: "Ci siamo incontrati e guardati negli occhi"

Miley Cyrus ha raccontato di aver vissuto una esperienza fuori dal normale. Come la collega Demi Lovato, la cantante di "Wrecking Ball" ha svelato il suo incontro con gli alieni.

In una recente intervista, la cantante ha detto: "Ho avuto un'esperienza. Stavo guidando attraverso San Bernardino (in California) con un amico e sono stata inseguita da una sorta di UFO. Il modo migliore per descriverlo è uno spazzaneve volante. Aveva questa grande pala davanti e brillava di giallo. L'ho visto volare e anche il mio amico lo ha visto. C'erano altre automobili per strada e anche loro si sono fermate a guardare quindi penso che quello che ho visto era reale".

Ovviamente l'incontro ha scosso la star: "Ho tremato per cinque giorni. Mi ha scosso. Non potevo più guardare al cielo allo stesso modo. Pensavo che potessero tornare". Ha poi spiegato che la sua non è stata paura, ma più incapacità di dare una risposta razionale a tutto quello. "Non mi sono sentita per niente minacciata ma ho visto un essere seduto sul davanti dell'oggetto volante. Mi ha guardato e ci siamo guardati negli occhi, penso che sia questo ad avermi scioccato davvero, guardare negli occhi qualcosa che non riuscivo a comprendere. È una forma di narcisismo pensare che siamo l'unica cosa che potrebbe esserci in questo vasto universo".